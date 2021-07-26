Возгорание случилось в районе двух дня 26 июля. В селе Сима Юрьева-Польского района вспыхнули два жилых частных дома. Вызов в пожарную охрану был поздним, и на момент прибытия подразделений

Возгорание случилось в районе двух дня 26 июля. В селе Сима Юрьева-Польского района вспыхнули два жилых частных дома. Вызов в пожарную охрану был поздним, и на момент прибытия подразделений дома горели полностью. Пожарные ликвидировали пламя на площади 194 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. В результате от огня пострадали не только дома, но и две