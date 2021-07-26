Смотрите в программе «Вести-Владимир»: обезвоживание села, юбилей Следкома и регби на пляже.

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Обезвоживание селаДва месяца - без воды. Почему у жителей села Сарыево Вязниковского района не первый год постоянные перебои с водоснабжением?- Юбилей СледкомаПропавшие без вести, экономические и налоговые преступления. О самых громких делах регионального Следкома.- Регби на пляжеКто лучше играет в пляжное регби – мужчины или женщины? Впервые в Гусь-Хрустальном Чемпионат ЦФО.