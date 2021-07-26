Смотрите в программе «Вести-Владимир»: обезвоживание села, юбилей Следкома и регби на пляже.
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Обезвоживание села
Два месяца - без воды. Почему у жителей села Сарыево Вязниковского района не первый год постоянные перебои с водоснабжением?
- Юбилей Следкома
Пропавшие без вести, экономические и налоговые преступления. О самых громких делах регионального Следкома.
- Регби на пляже
Кто лучше играет в пляжное регби – мужчины или женщины? Впервые в Гусь-Хрустальном Чемпионат ЦФО.