Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор 39-летнему мужчине. Он 30 октября прошлого года в ночное время ехал по улице Дворянской со стороны Студеной Горы. Прежде, чем сесть за руль,

Ленинским районным судом Владимира вынесен приговор 39-летнему мужчине. Он 30 октября прошлого года в ночное время ехал по улице Дворянской со стороны Студеной Горы. Прежде, чем сесть за руль, водитель выпил. Приближаясь к нерегулируемому переходу, он не уступил дорогу пешеходу. В итоге водитель наехал на мужчину. Пострадавший получил повреждения, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.