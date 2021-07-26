Российские гимнасты, в числе которых владимирский спортсмен Артур Далалоян, заняли первое место в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Наши гимнасты

Российские гимнасты, в числе которых владимирский спортсмен Артур Далалоян, заняли первое место в командном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Наши гимнасты завоевали золотые медали в командном многоборье впервые с Олимпийских игр 1996 года. Артур Далалоян − заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион Мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике.