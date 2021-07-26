Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 39-летнему водителю, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор 39-летнему водителю, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.Судом установлено, что 30 октября 2020 в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя технически исправным автомобилем «ВАЗ-2121», он двигался по проезжей части улицы Дворянской города Владимира со стороны Студеной Горы. И приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 13. В это время дорогу по нему переходил мужчина. Водитель не уступил ему дорогу и совершил на него наезд, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.Вину в содеянном водитель признал. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством на 2 года.