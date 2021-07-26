Обслуживанием маршрутов занимается компания «ТП Владимир».

С 26 июля на дороги Владимира вернулись автобусы №22 «Спасское» - «Глобус», а также возобновилось движение на линии № 22С «Мосино - площадь Победы».Обслуживанием маршрутов занимается компания «ТП Владимир». На линии работают автобусы большой вместительности.Интервалы движения общественного транспорта составят от 12 до 36 минут. Расписание доступно на горадминистрации.Напомним, что из-за ухода с рынка компании «АДМ» работа маршрутов была временно приостановлена.