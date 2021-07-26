Обслуживанием маршрутов занимается компания «ТП Владимир».
С 26 июля на дороги Владимира вернулись автобусы №22 «Спасское» - «Глобус», а также возобновилось движение на линии № 22С «Мосино - площадь Победы».
Обслуживанием маршрутов занимается компания «ТП Владимир». На линии работают автобусы большой вместительности.
Интервалы движения общественного транспорта составят от 12 до 36 минут. Расписание доступно на горадминистрации.
Напомним, что из-за ухода с рынка компании «АДМ» работа маршрутов была временно приостановлена.