Сейчас ведётся подготовка к установке опор автомобильного моста через реку Рпень.

Из-за строительства новой дороги во Владимире закроют движение по пешеходному мосту через Рпень. Об этом сообщили в горадминистрации.Подрядчик планирует ввести ограничения со следующей недели. Стройка подошла вплотную к объекту. Сейчас ведётся подготовка к установке опор автомобильного моста через реку. Его длина превысит 185 метров, а ширина составит 15 метров.Напомним, что Рпенский проезд будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира. Ввод в эксплуатацию намечен на весну 2023 года. Движение планируется открыть в 2022 году.