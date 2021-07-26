Через железнодорожный переезд на улице Летне-Перевозинская во Владимире ограничат движение. 28 июля с 9 утра до 16 часов проехать пути можно будет только по одной полосе. Железнодорожники

Через железнодорожный переезд на улице Летне-Перевозинская во Владимире ограничат движение. 28 июля с 9 утра до 16 часов проехать пути можно будет только по одной полосе. Железнодорожники проводят на переезде ремонтные работы.