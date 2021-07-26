Ликвидация сухих и аварийных деревьев проводится сегодня на ул. Летне-Перевозинской.

Ликвидация сухих и аварийных деревьев проводится сегодня на ул. Летне-Перевозинской.Также производится разделка упавшего дерева с вывозом порубочных остатков в Патриотическом сквере. На проспекте Строителей удаляются сухие ветки. Продолжаются и ежедневные работы по спиливанию веток для обеспечения нормативной видимости знаков дорожного движения — сегодня они проходят на ул. Чернышевского.Кроме того, сотрудники предприятия сегодня выполняют работы по стрижке кустарника на ул. Полины Осипенко и Юбилейной. Порубочные остатки вывозятся с ул. Каманина. Ведется вырезка пристволовой поросли на Октябрьском проспекте и удаление самосевной поросли на Суздальском проспекте, сообщила пресс-служба администрации Владимира..Также ведется прополка цветников на Октябрьском проспекте и в парке Липки, а посадка новых цветов в цветники - на пересечении Суздальского проспекта и трассы М-7.Покос травы продолжается на ул. Безыменского, Большой Нижегородской, Офицерской, Ерофеевском спуске, в парке Липки, на пл. Фрунзе и Лыбедской магистрали, а также в мкр. Юрьевец.