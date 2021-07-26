С 19 по 25 июля проверено 58 предприятий, на 16 из которых выявлены нарушения.

Во Владимире чиновники мэрии, полиция и Роспотребнадзор провели антиковидные рейды по объектам торговли, заведениям общепита и сферы услуг.Как рассказали в пресс-службе администрации города, с 19 по 25 июля проверено 58 предприятий, на 16 из которых выявлены нарушения. На девяти - не соблюдался масочный режим. В трёх магазинах полицейские составили протоколы на покупателей.Всего с начала 2021 года во Владимире обследовали 1813 объектов. На 395 были выявлены нарушения противоэидемических мер.