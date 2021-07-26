В этом году впервые при формировании городского бюджета на 2021 год была предусмотрена финансовая поддержка выполнения наказов горожан, по два миллиона рублей на каждый из 25 избирательных округов.
В этом году впервые при формировании городского бюджета на 2021 год была предусмотрена финансовая поддержка выполнения наказов горожан, по два миллиона рублей на каждый из 25 избирательных округов.
В начале года депутаты на основе обращений жителей их округов составили перечень самых необходимых в своих округах работ. В числе приоритетных наказов: детские дворовые площадки, места отдыха горожан старшего поколения, игровые и спортивные корты, локальные объекты благоустройства, площадки для выгула собак и т.д.
Детским площадкам уделено наибольшее внимание.
Всего в этом году планируют установить 50 площадок, рассказали в пресс-службе городской администрации. В частности, на прошлой неделе были установлены детские площадки во дворах дома № 4-г и №№ 55 и 57 по ул. Диктора Левитана, а также во дворе дома № 4/2 по ул. Бородинская в мкр. Пиганово. Сегодня закончен монтаж детских дворовых площадок во дворах домов № 17-а по ул. Соколова-Соколенка и №21 по ул. Комиссарова, и юные владимирцы — жители этих домов - уже с удовольствием осваивают новые качели, горки, карусели и веревочные лестницы.
На этой неделе работы по установке детских дворовых площадок будут продолжены. В частности, к выходным планируется установка детских площадок во дворах домов №47 по ул. Растопчина и №№ 183 и 185-а по ул. Добросельской.