В этом году впервые при формировании городского бюджета на 2021 год была предусмотрена финансовая поддержка выполнения наказов горожан, по два миллиона рублей на каждый из 25 избирательных округов.

В этом году впервые при формировании городского бюджета на 2021 год была предусмотрена финансовая поддержка выполнения наказов горожан, по два миллиона рублей на каждый из 25 избирательных округов.В начале года депутаты на основе обращений жителей их округов составили перечень самых необходимых в своих округах работ. В числе приоритетных наказов: детские дворовые площадки, места отдыха горожан старшего поколения, игровые и спортивные корты, локальные объекты благоустройства, площадки для выгула собак и т.д.Детским площадкам уделено наибольшее внимание.Всего в этом году планируют установить 50 площадок, рассказали в пресс-службе городской администрации. В частности, на прошлой неделе были установлены детские площадки во дворах дома № 4-г и №№ 55 и 57 по ул. Диктора Левитана, а также во дворе дома № 4/2 по ул. Бородинская в мкр. Пиганово. Сегодня закончен монтаж детских дворовых площадок во дворах домов № 17-а по ул. Соколова-Соколенка и №21 по ул. Комиссарова, и юные владимирцы — жители этих домов - уже с удовольствием осваивают новые качели, горки, карусели и веревочные лестницы.На этой неделе работы по установке детских дворовых площадок будут продолжены. В частности, к выходным планируется установка детских площадок во дворах домов №47 по ул. Растопчина и №№ 183 и 185-а по ул. Добросельской.