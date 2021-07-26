В департаменте транспорта и дорожного хозяйства опровергли слухи о возможном скором банкротстве предприятия.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства опровергли слухи о возможном скором банкротстве ГУП «ДСУ №3». Ситуация на предприятии стабильная. Оно выполняет большой объём заказов.Как сообщил депутатам Законодательного собрания Владимирской области глава дорожного ведомства Ринат Шаниязов, общая сумма заключённых контрактов сейчас составляет 4,3 млрд рублей.«За 2021 год ГУП победил в 92 аукционах из 216. Количество работников - 1571 человек. Средняя заработная плата - 41 тысяча рублей. Чистая прибыль в первом квартале – 11,6 млн рублей», - пояснил он.ДСУ-3 занимается обновлением автопарка. Часть техники берётся в лизинг.«Это хорошее подспорье, потому что перевозок много, а имеющимися ресурсами организация не всегда справляется», - уточнил Ринат Шаниязов.Он также уверен, что дорожники выполнят все взятые на себя обязательства в срок.Напомним, что главной стройкой компании сейчас является который будут возводить ещё полтора года.