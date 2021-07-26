25 июля в России отметили День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Он был учрежден в 2013 году. О секретах профессии и самых громких уголовных делах в репортаже Александра Сыпченко.

25 июля в России отметили День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Он был учрежден в 2013 году. О секретах профессии и самых громких уголовных делах в репортаже Александра Сыпченко.Погони, засады, перестрелки - это все не про них. Скорее - кабинеты, горы документов, изучение улик. В профессии следователя главное качество - выдержка и обостренное чувство справедливости. Любое дело надо раскрыть, чего бы это не стоило.Артем Кулаков, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области:- Расследуем экономические дела, налоговые преступления, преступления связанные с невыплатой зарплаты, преступления против личности, конечно могу сказать что в структуре тех преступлений, которые мы сейчас расследуем это преступления против личности.Александр Ермаков - важняк, иначе - следователь по особо важным делам. Сейчас он расследует сразу несколько таких дел. Огромное внимание, по словам Александра, в следкоме уделяют преступлениям против несовершеннолетних. Благодаря слаженной и кропотливой работе одно из таких дел удалось раскрыть, что называется, по горячим следам. Летом 2019 года в полицию Покрова обратилась женщина, сообщив, что ее 16-летняя дочь и ее знакомая пропали без вести. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого, который с самого начала давал путанные показания, но под напором улик все-таки сдался.Александр Ермаков, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области:- Он сознался, что он девушек все-таки убил, и показал место, где, собственно говоря, закопал трупы.Глава регионального следкома Артем Кулаков подчеркивает: в области раскрываемость по таким делам достигает практически ста процентов. За 10 лет существования следком значительно расширил свои полномочия, а также увеличил численность следователей и криминалистов. Перед Следственным комитетом, отмечает Артем Кулаков, всегда стояли важнейшие государственные задачи.Артем Кулаков, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области:- Основная задача - это та, которая сформулирована законом "О Следственном комитете": это быстрое, объективное и полное расследование преступлений. Большое внимание нами уделяется профилактической работе, потому что многие преступления, об этом мы тоже говорим, можно предотвратить.Благодаря современным химическим составам, техническим средствам и генетическим экспертизам, следователи 33 региона только в этом году раскрыли 30 преступлений прошлых лет, причем общая численность давно перевалила за отметку 500. То есть от справедливого возмездия в скором времени, говорят в следкоме, не уйдет ни один преступник.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.