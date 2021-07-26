Департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с полицией и Роспотребнадзором проверили более 400 автобусов и 86 такси на соблюдение коронавирусных ограничений.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с полицией и Роспотребнадзором проверили более 400 автобусов и 86 такси на соблюдение коронавирусных ограничений.«Во время рейдов с пассажирами и водителями проводится разъяснительная работа о важности соблюдения требований эпидемиологической безопасности. За нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности составлено 27 протоколов», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Кроме того, Роспотребнадзор наложил на граждан ряд штрафов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Сообщается, что аналогичные рейды проводятся не только госслужащими Белого дома, но и чиновниками местных администраций.«В июле власти Петушинского, Ковровского и Гусь-Хрустального районов, а также городов Коврова, Гусь-Хрустального и Радужного составили 8 протоколов», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.