Это на 6 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 178. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+48 заболевший за сутки). Вчера

Это на 6 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 178. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+48 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла +52. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9 934 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 934 случаев (+48)Гусь-Хрустальный