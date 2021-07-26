По данным Владимирстата, за пять лет исчезло 29% предприятий, указанной отрасли.

Во Владимирской области зарегистрировано 5492 организации, занимающиеся торговлей. За год их число сократилось на 15%.По данным Владимирстата, за пять лет исчезло 29% предприятий, указанной отрасли. При этом торговля составляет более 20% организаций региона.С 2017 года количество индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере, сократилось с 17 842 до 13 619 человек. Большинство из них задействованы на розничном рынке - 10 740 человек.