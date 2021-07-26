С марта по июнь текущего года 38-летний житель Коврова оформил шесть уведомлений о приезде иностранных граждан. Он указал место их проживания – свою квартиру. При проверке выяснилось, что

С марта по июнь текущего года 38-летний житель Коврова оформил шесть уведомлений о приезде иностранных граждан. Он указал место их проживания – свою квартиру. При проверке выяснилось, что жилье иностранцам предоставлено не было, сообщает пресс-служба УМВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ковровчанин может получить штраф до 500