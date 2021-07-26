Кольчугинской межрайонной прокуратурой по взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети «Интернет».

Кольчугинской межрайонной прокуратурой по взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети «Интернет».Установлено, что житель Кольчугинского района на своей личной странице в социальной сети «В Контакте» разместил аудиоматериалы, которые включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов и запрещены на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов), по постановлению прокурора виновное лицо оштрафовано, аудиозапись с личной страницы удалена.Фото