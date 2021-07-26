Житель Кольчугинского района на своей личной странице в социальной сети разместил аудиоматериалы, которые включены в список экстремистских и запрещены на территории Российской Федерации.

Житель Кольчугинского района на своей личной странице в социальной сети разместил аудиоматериалы, которые включены в список экстремистских и запрещены на территории Российской Федерации. Аудиозаписи выявили сотрудники прокуратуры и УФСБ. Мужчину обязали не только удалить записи со страницы, но и заплатить штраф за массовое распространение экстремистских материалов. За такое правонарушение можно получить не только наказание в