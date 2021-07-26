Ущерб государству оценён в девять тысяч рублей.

Жительницу Петушинского района обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Расследование уголовного дела завершено. Вскоре она предстанет перед судом.«В августе 2020 года обвиняемая встала на учёт в Центре занятости населения. На «бирже труда» ей назначили пособие по безработице. Через полтора месяца она трудоустроилась, но не сообщила об этом в ЦЗН и продолжала незаконно получать деньги», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Ущерб государству оценён в девять тысяч рублей.Женщина признала свою вину и вернула указанную сумму.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.