удиозапись с просторов интернета удалена.

Житель Кольчугинского района разместил «Вконтакте» песни с призывами к экстремизму. Суд оштрафовал нарушителя за публикацию.Кольчугинская прокуратура и УФСБ России по Владимирской области послушали аудиозаписи в соцсетях и пришли к выводу, что один из пользователей выставил на своей странице аудиоматериалы, которые включены в федеральный список экстремистских материалов и запрещены в России.По результатам прослушивания прокурор возбудил дело об административном правонарушении. По постановлению надзорного ведомства виновного наказали рублём. Аудиозапись с просторов интернета удалена.