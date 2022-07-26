Врио главы Владимирской области Александр Авдеев попал в новый санкционный список Великобритании из 29 российских губернаторов. Лицам в списке запрещен въезд в Британию, а их активы –

Врио главы Владимирской области Александр Авдеев попал в новый санкционный список Великобритании из 29 российских губернаторов. Лицам в списке запрещен въезд в Британию, а их активы – заморожены. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство Великобритании, под санкции также попали главы регионов, граничащих с Украиной: Роман Старовойт (Курская область), Александр Богомаз (Брянская область) и Александр