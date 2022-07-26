Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, внесенный 26 июля в новый санкционный список Великобритании, предложил отметить это событие прослушиванием песни Sex Pistols. «Весь день

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, внесенный 26 июля в новый санкционный список Великобритании, предложил отметить это событие прослушиванием песни Sex Pistols. «Весь день спрашивают, как я отношусь к тому, что меня включили в британский санкционный список. Отвечаю: никак. Предлагаю отметить это событие прослушиванием песни Sex Pistols – God Save the Queen», – заявил врио