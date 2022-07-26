26 июля три кандидата на участие в досрочных выборах Губернатора Владимирской области сдали документы в региональный Избирком. Таким образом, четверо из пяти участников подтвердили участие

26 июля три кандидата на участие в досрочных выборах Губернатора Владимирской области сдали документы в региональный Избирком. Таким образом, четверо из пяти участников подтвердили участие в предвыборной гонке. Документы с подписями депутатов для прохождения «муниципального фильтра» сегодня подали: Александр Субботин – «Партия Роста»;Сергей Корнишов – ЛДПР;Сергей Бирюков – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».