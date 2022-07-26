Осыпающиеся ступеньки, трещины на стенах и дырявая крыша. Жители микрорайона Юрьевец недовольны состоянием своего дома. Он расположен на улице Гвардейской, 17. Жилое здание ввели в

Осыпающиеся ступеньки, трещины на стенах и дырявая крыша. Жители микрорайона Юрьевец недовольны состоянием своего дома. Он расположен на улице Гвардейской, 17. Жилое здание ввели в эксплуатацию совсем недавно – в 2018 году, рассказывают люди. Прошло совсем немного времени, а внешний вид ступеней входной группы оставляет желать лучшего – рассказывает Лидия Мартынова. Сама пенсионерка живет в