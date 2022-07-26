Собрали по осколкам. Две изысканные фарфоровые вазы XIX века, украшавшие усадьбу Владимира Храповицкого в Муромцево отреставрировали и покажут владимирцам. Экспонаты знаменитой Севрской

Собрали по осколкам. Две изысканные фарфоровые вазы XIX века, украшавшие усадьбу Владимира Храповицкого в Муромцево отреставрировали и покажут владимирцам. Экспонаты знаменитой Севрской фарфоровой мануфактуры можно увидеть с 26 июля в музейном центре “Палаты”. Спустя 100 лет столичные реставраторы вернули произведениям искусства первоначальный вид. Росписи на вазах выполнены по мотивам двух произведений художника Жана-Оноре Фрагонара –