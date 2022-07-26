Собрали по осколкам. Две изысканные фарфоровые вазы XIX века, украшавшие усадьбу Владимира Храповицкого в Муромцево отреставрировали и покажут владимирцам. Экспонаты знаменитой Севрской
<a href="https://33live.ru/novosti/26-07-2022-farforovye-vazy-xix-veka-iz-usadby-xrapovickogo-pokazhut-vladimircam.html" target="_blank">Фарфоровые вазы XIX века из усадьбы Храповицкого покажут владимирцам</a> - Собрали по осколкам. Две изысканные фарфоровые вазы XIX века, украшавшие усадьбу Владимира Храповицкого в Муромцево отреставрировали и покажут владимирцам. Экспонаты знаменитой Севрской
[url=https://33live.ru/novosti/26-07-2022-farforovye-vazy-xix-veka-iz-usadby-xrapovickogo-pokazhut-vladimircam.html]Фарфоровые вазы XIX века из усадьбы Храповицкого покажут владимирцам[/url] - Собрали по осколкам. Две изысканные фарфоровые вазы XIX века, украшавшие усадьбу Владимира Храповицкого в Муромцево отреставрировали и покажут владимирцам. Экспонаты знаменитой Севрской