Ожидается, что ремонт возобновится осенью.

ГК «Автодор» решил заморозит ремонт М-7 до . Причина кроется не только в образовавшихся пробках, но и в доставке стройматериалов для возведения трассы «Москва-Казань».«Семёрка» является ключевой дорогой, по которой для М-12 везут металл, асфальтобетонные смеси и технику. Для того, чтобы сдать автомагистраль до конца года, необходимо снять напряжённость на участке федеральной трассы.«Приостановка позволит сохранить интенсивность перевозки грузов для М-12», - объяснили в госкомпании.К работам в Покрове вернутся уже осенью.Ранее сообщалось, что жители Петушинского района, по которым идёт транспорт, объезжающий ремонтируемую М-7 «Волга».