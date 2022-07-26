Врио губернатора поставил подчинённым задачу нарастить в 2-3 раза количество предприятий, получивших поддержку по линии Корпорации МСП.

Администрация Владимирской области вместе с Корпорацией МСП расширили меры поддержки малых и средних предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«В регионе 48 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а это более 140 тысяч занятых. Мы подписали новое соглашение с гендиректором Корпорации Александром Исаевичем. Будем вводить всё больше инструментов», - подчеркнул Александр Авдеев.В списке мер поддержки:- «зонтичные» поручительства - упрощённый способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает ресурсов для залога. Корпорация даёт гарантии банку, что он сможет погасить займ.- льготная программа стимулирования кредитования «ПСК», по которой можно получить оборотные деньги и инвестиции. Сейчас минимальная ставка — 11%. Прорабатывается возможность снизить её до 5-6,5%.«Кроме того, у Корпорации есть отдельные льготные условия для высокотехнологичных компаний, проект для промпредприятий. Сейчас они формируют продукты для молодёжи и для аграриев», - добавил Александр Александрович.Врио губернатора поставил подчинённым задачу нарастить в 2-3 раза количество предприятий, получивших поддержку по линии Корпорации МСП. Для этого власти планируют развернуть большую информационную кампанию.