Это уже четвёртый грузовик, который он подарил дошкольным учреждениям.

В Коврове местный мастер изготовил уже четвёртый грузовик для детского сада. Новое изделие он назвал «КАМАЗ - Jazz 2022».Деревянный автомобиль установлен в детском саду №37. Он дополнил уже имеющийся «автопарк» учреждения, состоящий из ЗИЛа и ГАЗа. Ещё в одном детском саду стоит УРАЛ ручной работы ковровского умельца.В соцсетях горожане выражают земляку благодарность за его творения, а некоторые даже требуют поставить памятник.