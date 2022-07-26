Сабантуй - один из важнейших татаро-баш­кир­ских народных праздников.

Его корни уходят во времена седой древности и связаны с окончанием посевных работ в поле. Он соткан из жизнеутверждающих, добрых и вечных символов, понятных для каждого человека, вне зависимости от его национальности и религии.Крепкий тандемИскренне полюбили его и владимирцы. В последние выходные июля в Загородном парке столицы региона состоялся «Владимирский Сабантуй-2022». На нашей земле его провели уже в 21-й раз.- Мы очень долго ждали этого момента. 2 года подряд нам мешала пандемия и мы не могли полноценно провести торжество. Сабантуй - самый значимый татарский народный праздник. Очень рад, что мы вновь смогли провести его во Владимире. Искренне благодарю всех, кто участвовал в каждом мелком и большом организаторском вопросе. Нам очень помог конкурс муниципальных социальных грантов, который проводила администрация города, - говорит Председатель Совета «Автономии татар Владимирской области» Михаил Муртазин.В этом году в организации праздника участвовали и представители Татарстана. Более 100 артистов и спортсменов из республики приехали к нам, чтобы порадовать владимирцев яркими концертными номерами и захватывающими схватками на борцовском ковре.- Оргкомитет много недель готовился к Сабантую. Благодарю «закреплённый» за нами, братский Алексеевский район республики Татарстан, который всё время подготовки к празднику был с нами. Массу интерактивных площадок организовали с помощью наших коллег из Татарстана. Сабантуй - праздник семейный и очень тёплый. В этом убедился каждый, кто здесь побывал. Впереди у нас ещё много таких же интересных событий, - сказала депутат Владимирского горсовета, активист «Автономии татар Владимирской области» Светлана Мангушева.Как в старой сказкеЛюбители гастрономических изысков, посетившие праздник, наслаждались ароматами спе­ций и выпечки, витавшими над площадками, где мастерицы готовили блюда национальной татарской кухни. Представительницы прекрасного пола с горящими глазами изучали ювелирные украшения, экзотическую посуду ручной работы и шёлковые одежды, украшенные затейливыми узорами - ярмарка «Владимирского Сабантуя» походила на сокровищницу из старинной восточной сказки.На главной сцене посетителей развлекали профессиональные артисты и участники национальных художественных коллективов: народные татарские песни, фолк-музыка, изысканные стихи.- Сабантуй стал любимым праздником не только татарского народа, проживающего на Владимирской земле, но многих владимирцев. Его проводят с душой, он стал символом гостеприимства. Сабантуй возвращает нас к истокам культуры, ценностей, которые необходимы в жизни человека: это любовь к семье, народным традициям, своей Родине. Праздник искренне полюбили владимирцы, - говорит вице-спикер Владимирского горсовета, член консультативного совета по межнациональным отношениям при главе города Владимира Лариса Пышонина.Развлекательную программу мероприятия дополнили мастер-классы. Например, жителей и гостей столицы региона учили готовить настоящие произведения кулинарного искусства. Перед рукодельницами приоткрывали секреты виртуозной вышивки, рассказывали всем желающим о тонкостях кожевенного и гончарного дела. Настоящей «вишенкой на торте» стал мастер-класс по изготовлению курая - уникального татарского музыкального инструмента.Добрая силаФизических активностей на «Владимирском Сабантуе» также было много. Каждый желающий мог вступить в единоборство с друзьями на установленном над землёй бревне, используя в качестве «оружия» мягкие мешки, или помериться силами в перетягивании каната. Эти состязания особенно пришлось по душе юным жителям города.Особое место в программе праздника традиционно уделили народной борьбе на поясах «корэш». В этом состязании участвовали не только гости праздника, но и профессиональные борцы. Во Владимир приехали настоящие легенды этого вида спорта. Главным судьёй соревнований был Ильнар Закиров - заслуженный мастер спорта по борьбе на поясах, 3-кратный чемпион мира, мастер спорта международного класса по национальной борьбе «корэш». В числе организаторов Андрон Абдулин - чемпион мира, мастер спорта международного класса.Многие считают, что «корэш» - самый древний вид борьбы. Его история теряется в глубине веков. У тюркских кочевников были кожаные пояса - обязательный атрибут мужской одежды. Именно за них брались в борцовских схватках батыры, желавшие помериться силами. Иногда благодаря борьбе бескровно решались споры между родами.Татарская национальная борьба сейчас динамично развивается, её практикуют во многих регионах России. На чемпионаты страны съезжаются сотни спортсменов. В том числе из нашей области.Владимирская школа борьбы - одна из лучших в мире. В ходе мероприятия это доказал Зейналабит Бабаев - талантливый 21-летний борец, выступающий за Владимир. В финальной схватке техничным броском он уложил на лопатки чемпиона мира, став победителем в весовой категории до 90 кг. Кроме того, Зейналабит занял 2 место среди мужчин, состязавшихся в поднятии гири весом 24 кг (ему покорились 60 подъёмов). Соревнования по гиревому спорту - ещё одна традиционная дисциплина, в которой могли испытать свои силы гости «Владимирского Сабантуя».Высоким уровнем проведения мероприятия остался доволен и представитель Республики Татарстан Павел Ширшов.- Рад, что мы приехали в славный, красивый, православный город Владимир. Город с многовековой историей, в котором я давно хотел побывать. Моя мечта сбылась. Мы впервые проводим здесь силовые мероприятия. Нас очень гостеприимно встретили. Организация праздника - на высоте. Приходилось бывать на многих Сабантуях, участвовали во многих мероприятиях, но такое вижу впервые. Народ приветливый и дружелюбный. Очень приятно, что владимирцы пошли навстречу, проведение состязаний взяли на себя владимирские гиревики. Ребята сработали очень хорошо, - оценил Павел.Начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Карпилович:- По долгу службы я вхожу в оргкомитеты многих народных праздников - в нашем городе есть самые разные культурные объединения и народные общины. Сабантуй в этом ряду занимает особое место. Понятно, что это сохранение национальной идентичности, традиций, культуры. Причём это самые добрые народные традиции. Но он особенный, потому что российская татарская община сумела сделать этот праздник известным во всём мире. Он проходит не только в городах нашей страны, но и в разных странах. Разные народы воспринимают его как родной.