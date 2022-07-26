Между поступившим в дежурную часть сообщением от потерпевшей до задержания предполагаемой злоумышленницы прошло менее двух часов.

Во Владимирской области во время погони задержали цыганку, похитившую у пенсионерки 34 тысячи рублей. Подробностями истории поделились в региональном УМВД.В один из июльских дней 34-летняя жительница Камешковского района якобы желая приобрести ягоды, ввела в заблуждение пожилую женщину, и похитила у неё 34 тысячи рублей. В результате оперативных мероприятий на подъезде к Камешковскому району был блокирован автомобиль, на котором передвигалась цыганка, подозреваемая в совершении кражи у 88-летней женщины.«Между поступившим в дежурную часть сообщением от потерпевшей до задержания предполагаемой злоумышленницы прошло менее двух часов», - уточнили в полиции.Похищенные деньги полицейские обнаружили в салоне автомобиля. Аферистка признала свою вину. На неё завели уголовное дело и посадили под домашний арест.