В частности, переговоры идут с некоторыми представителями Латинской Америки, отметил директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин."МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами - в настоящее время таковых порядка 18 стран", - сказал он.По словам Волынкина, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом."В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной", - добавил Волынкин.По словам дипломата, для иностранных граждан сегодня созданы весьма благоприятные условия для въезда в Россию.