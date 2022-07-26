Сотрудники Следкома отметили профессиональный праздник. День сотрудника органов следствия. Во Владимире в честь события открыли мемориальную табличку. Она посвящена началу работы во

Сотрудники Следкома отметили профессиональный праздник. День сотрудника органов следствия. Во Владимире в честь события открыли мемориальную табличку. Она посвящена началу работы во Владимирской губернии первых следственных органов России, а также 350-летию рождения их основателя – Петра I. Об этом напомнил начальник управления Следственного Комитета по Владимирской области Артем Кулаков. Артём Кулаков, начальник управления Следственного Комитета