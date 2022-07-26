Специалисты уже переселили в новый дом сивучей, моржей, морских котиков и других обитатели морей и океанов, уточнил Сергей Собянин.

Специалисты уже переселили в новый дом сивучей, моржей, морских котиков и других обитатели морей и океанов, уточнил Сергей Собянин.Основанный в 1864 году Московский зоопарк является одним из старейших и крупнейших в мире. Ежегодно столичный зоологический сад принимает более трех миллионов гостей. Богатейшее собрание государственного учреждения насчитывает более 14,2 тысяч экземпляров и свыше 1,2 тысяч коллекционных видов животных, а на его территории цветут тысячи самых разных цветов и растений.Разумеется, власти российской столицы прикладывают огромные усилия для сохранения и преумножения достояния одного из самых значимых в жизни москвичей объектов культуры. Как отметил мэр города Сергей Собянин, Московский зоопарк – это место куда горожане с удовольствием приходят на протяжении всей своей жизни: сначала с родителями, потом с друзьями и, наконец, с детьми и внуками.Во вторник, 26 июля, глава столичного региона открыл в городском зоопарке павильон "Ластоногие" и рассказал в личном блоге об итогах реконструкции одной из самых популярных объектов зоологического сада."По сути, это было новое строительство. Старый павильон демонтировали и возвели современный – с большими бассейнами, водопадами и, разумеется, специальной водоподготовкой", – отметил Сергей Собянин.По его словам, специалисты уже переселили в новый дом сивучей, моржей, морских котиков и других обитатели морей и океанов. Павильон рассчитан на содержание 36 особей, уточнил политик. Теперь посетители зоопарка смогут наблюдать за жизнью морских зверей не с верхнего яруса, через иллюминаторы со стороны улицы или из внутренних помещений павильона."Кроме строительства павильона "Ластоногие", за последний год мы завершили еще ряд проектов развития Московского зоопарка", – подчеркнул глава столичного региона.