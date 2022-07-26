Он выдвинут «Партией Роста».

Кандидат в губернаторы Владимирской области от «Партии Роста» Александр Субботин подал документы в Облизбирком. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.«К комплекту приложены листы поддержки претендента с подписями депутатов и глав муниципалитетов», - уточнили в ведомстве.Напомним, что для прохождения муниципального фильтра соискателям необходимо заручиться поддержкой 132 народных избранников.Последний день регистрации для желающих сесть в губернаторское кресло - 5 августа. Ещё месяц политикам дадут на агитацию.Само голосование пройдёт в трёхдневном формате с 9 по 11 сентября.