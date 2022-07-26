Он стал третьим претендентом, который подал бумаги на регистрацию.

Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Сергей Корнишов подал документы в региональный Избирком. Он стал третьим претендентом, которыйК комплекту приложены листы поддержки с подписями 132 депутатов и глав владимирских городов, районов и сёл, которые необходимы для прохождения муниципального фильтра.Процедура регистрации продлится до 5 августа. Ещё месяц политикам дадут на агитацию избирателей.Голосование состоится с 9 по 11 сентября.