Александровский горсуд признал 39-летнюю бывшую чиновницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщили в региональной

Александровский горсуд признал 39-летнюю бывшую чиновницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ее к 3 годам лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 26 июля. С марта по декабрь 2020 года женщина, работая начальником отдела МКУ «ДЖН г. Карабаново», обманула троих неплательщиков, снимающих трехкомнатную муниципальную квартиру и выселила их в другие