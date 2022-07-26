17-летний молодой человек погиб, не справившись с управлением на мотоцикле в Гусь-Хрустальном 25 июля. Парень погиб на месте происшествия, сообщили в региональном УМВД. У подростка не было

17-летний молодой человек погиб, не справившись с управлением на мотоцикле в Гусь-Хрустальном 25 июля. Парень погиб на месте происшествия, сообщили в региональном УМВД. У подростка не было водительских прав. По предварительной информации, юноша за рулем мотоцикла «Мотоленд», выполняя обгон, выехал на встречку, не справился с управлением и врезался в бордюр. От удара парень упал и