По факту трагедии проводится проверка.

В Гусь-Хрустальном после удара об опору ЛЭП погиб 17-летний мотоциклист. Трагедия произошла 25 июля.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, около 19.05 на улице Калинина молодой человек, управляя мотоциклом «Мотоленд» без водительских прав и шлема, решил обогнать машину и выехал на встречку. Не справившись с управлением, юноша наехал на бордюр, упал с транспортного средства и ударился головой об электроопору. От полученных травм подросток скончался на месте ДТП.По факту трагедии проводится проверка.