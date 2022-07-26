Лифтостроительный завод в Щербинке начал серийное производство лифтов для высотных зданий. Они будут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Лифтостроительный завод в Щербинке начал серийное производство лифтов для высотных зданий. Они будут двигаться со скоростью до 2,5 метра в секунду, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.На такие лифты приходится 99,7% подъемников, которые производятся в стране. В прошлом году московские предприятия выпустили около 15 тысяч лифтов – почти половина от всего объема производства в России, уточнил Овчинский.По его словам, из 15 тысяч девять произвели в Шербинке. Глава департамента отметил, что новые подъемники будут использоваться при строительстве зданий до 40 этажей – около 140 метров."Такие лифты смогут поднимать до 1,6 тысячи килограммов. На данный момент производственная мощность завода достигает 12 тысяч единиц продукции в год", – добавил Овчинский.Предприятие в Щербинке обновило дизайн лифтов и внедрило "умные" технологии. Подъемники оснащены системами дезинфекции кабины, управлением со смартфона и показа справочной и рекламной информации.Сейчас идет работа над первым заказом. Высокоскоростной лифт предназначен для нового научно-образовательного корпуса университета имени Баумана.Щербинский лифтостроительный завод входит в группу "Дом.РФ". Сделанные на предприятия лифты поступают во все регионы. Продукция компании ориентирована на государственный заказ.