В рамках проекта Большая викторина запущена серия археологических вопросов на Активном гражданине.

В рамках проекта "" запущена серия археологических вопросов на "Активном гражданине".С 2011 года московские археологи во время раскопок нашли 75 тысяч артефактов – монеты, берестяные грамоты и многое другое. Например, в парке "Зарядье" нашли настоящий клад – 43 тысячи серебряных копеек XV-XVII веков. Это место стало крупнейшей археологической площадкой последних лет.На сайте проекта "Активный гражданин" стартовала викторина "". Жители смогут проверить свои знания и узнать о прошлом столицы, интересных фактах о ней. Участникам будет начислено 20 баллов, и еще пять – за каждый правильный ответ. Их можно обменять на сувениры или направить на благотворительность.В археологической викторине представлено восемь заданий, подготовленных специалистами Мосгорнаследия. Принять участие можно до 5 августа 2022 года."Присоединяйтесь к "Большой викторине" и следите за тем, как развивается любимый город!" – говорится на сайте "Активного гражданина".Кстати, подобные викторины появляются на сайте проекта каждые две недели. К примеру, еще можно принять участие в голосованиях из серии "" – выбрать , , .Напомним, портал "Активный гражданин" была запущен в 2014 году. За восемь лет его участниками стали более шести миллионов человек. Эти люди решают, какие улицы, дворы и парки будут благоустроены, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.К слову, не так давно участники "Активного гражданина" выбрали место для площади Луганской Народной Республики в Москве. Они , что территория возле посольства Великобритании подходит идеально. Также участники проекта место у дипмиссии США площадью Донецкой Народной Республики.Ранее сообщалось о голосовании "Как звучит Московский транспорт?" на портале "Активный гражданин". В выборе мелодии приняли участие свыше 110 тысяч человек. Самая узнаваемая и запоминающаяся часть мелодии станет джинглом с уникальным звучанием для каждого вида транспорта. Подробнее об этом "Дни.ру".