Хозяйка легковушки скончалась на месте аварии до приезда медиков.

Во Владимирской области в результате столкновения иномарки и грузовика погибла 60-летняя женщина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.По предварительным данным, 25 июля в 16.40 на 2 километре трассы «Собинка – Лакинск - Ставрово» в Собинском районе водитель «Мицубиси» выехала на встречку, где врезалась в фуру, за рулём которой сидел 40-летний мужчина.Хозяйка легковушки скончалась на месте аварии до приезда медиков.По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.