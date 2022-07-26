60-летняя женщина за рулем «Мицубиси» погибла в аварии в Собинском районе 25 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. ДТП случилось на 2 км автодороги «Собинка – Лакинск –

60-летняя женщина за рулем «Мицубиси» погибла в аварии в Собинском районе 25 июля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. ДТП случилось на 2 км автодороги «Собинка – Лакинск – Ставрово» в 16:40. По предварительной информации полиции, женщина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем под управлением 40-летнего водителя. В результате аварии водитель