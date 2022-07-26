Всего за полгода следователями зафиксировано почти 2200 сообщений о преступлениях.

Владимирский Следственный комитет подвёл итоги работы в первом полугодии. За шесть месяцев в суд направлено 23 уголовных дела о коррупции.Всего следователями зафиксировано почти 2200 сообщений о преступлениях. Около половины связано с угрозой жизни и здоровью людей. Всего в производстве СУ СК находилось 923 дела, 455 передано в суды с утверждёнными обвинительными заключениями.«Расследовано 562 преступления, 296 - по тяжким и особо тяжким составам», - уточнили в Следкоме.В первом полугодии в судах начались слушания по 23 уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями.До суда подозреваемыми возмещено более 136 млн рублей материального ущерба. Арестовано личное имущество фигурантов на сумму свыше 27 млн рублей.