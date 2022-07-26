Наилучшие показатели у Судогодского района (69%), Радужного (64%) и Коврова (49%).

Владимирская область на 44% готова к новому отопительному сезону. Об этом заявили в пресс-службе губернатора.Как уточнила во время совещания при главе региона директор департамента ЖКХ Елена Семёнова, это на 2% больше, чем в прошлом году. Наилучшие показатели у Судогодского района (69%), Радужного (64%) и Коврова (49%).Готовность теплосетей оценит Ростехнадзор. Отдельно проверки коснутся городов и районов, которые в 2021 году не получили паспорт готовности или он был выдан после 15 ноября. В частности, проблемы возникли во Владимире, Коврове, Муроме, Александровском, Вязниковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском и Собинском районах.Отдельно власти остановились на вопросах электроснабжения. Из-за гроз и шквалистого ветра с 10 по 15 июля без света в регионе оставались 119 населённых пунктов и 43 социально значимых учреждения. Так, в Александровском районе восстановительные работы на сетях длились до 15 часов.Готовясь к зиме, энергетики заблаговременно проводят расчистку просек. До осени «Владимирэнерго» планирует вырубить более тысячи гектаров, расширить 450 гектаров трасс, опилить около 7 тысяч деревьев, смонтировать 438 км новых проводов.