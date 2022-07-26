Эксперты оценили частоту спила как 1,14 кубических метра древесины на гектар леса.

Владимирская область заняла 9 место в рейтинге РФ по вырубке леса. Его составили экологи «Гринпис».Эксперты оценили интенсивность спила как 1,14 кубических метра древесины на гектар леса. Для сравнения, в Ивановской и Костромской областях лесозаготовка ещё выше - 1,6 и 1,4 соответственно. Оба региона занимают второе и третье место. Ярославская область расположилась на 11 позиции, а Рязанская и Нижегородская поделили 12 строчку. Лидер общероссийской статистики - Вологодская область.Добавим, что владимирские леса не только вырубаются, но и восстанавливаются. За последний год 33-ий регион поднялся на четыре места в рейтинге лесовосстановления и находится на 15-ом месте по стране и на 2-ом в ЦФО.