49-летнего жителя Александровского района задержали полицейские. Его подозревают в незаконном хранении оружия и патронов. Как установили правоохранители, мужчина занимался строительством

49-летнего жителя Александровского района задержали полицейские. Его подозревают в незаконном хранении оружия и патронов. Как установили правоохранители, мужчина занимался строительством в одном из СНТ Владимира. При себе он хранил самодельное охотничье оружие и боеприпасы. По словам мужчины, их он нашел в заброшенном доме. Эта версия проверяется. Возбуждено уголовное дело. В случае признания вины мужчине может