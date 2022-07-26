Во Владимире топонимическая комиссия 26 июля проголосовала за переименование улицы Парижской Коммуны в честь владимирца, Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего 5 июня в

Во Владимире топонимическая комиссия 26 июля проголосовала за переименование улицы Парижской Коммуны в честь владимирца, Героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего 5 июня в ходе спецоперации на Украине. Решение комиссии направлено на рассмотрение Совета народных депутатов города Владимира, заседание которого как раз пройдет в горадминистрации 27 июля. «Рассмотрев варианты названия, топонимическая комиссия проголосовала за переименование