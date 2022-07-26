Цель - профилактика правонарушений, совершаемых после обильных возлияний.

Мэрия Владимира, полиция и народные дружинники провели антиалкогольный рейд «Ночной город». Цель - профилактика правонарушений, совершаемых после обильных возлияний.В снекбаре на улице Мира выявлен факт продажи выпивки несовершеннолетнему. На продавца магазина составлен протокол. В магазине «Буфет 24» на Большой Московской нарушались правила розничной торговли алкоголем. На точку также подготовят административный материал. Ещё девять штрафов грозят владимирцам за распитие спиртного в общественных местах и появление на улице подшофе.При проведении профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД проверили 58 граждан и 34 машины. К административной ответственности привлечено четыре водителя, управлявших автомобилями под мухой.