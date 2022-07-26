Вечером 26 июля во Владимире и области ожидается гроза с дождем. Об этом жителей региона предупредило МЧС. По информации тревожного ведомства, скорость ветра будет достигать 17 м/с. Прогноз

Вечером 26 июля во Владимире и области ожидается гроза с дождем. Об этом жителей региона предупредило МЧС. По информации тревожного ведомства, скорость ветра будет достигать 17 м/с. Прогноз погоды нескольких метеорологических служб показывает, что в регионе как вечером, так и завтрашним утром будет солнечно, до +30 градусов цельсия. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте,